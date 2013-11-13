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CIE AUTOMOTIVE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 9.110.000 €
Portugal : 9.570.000 €
Spanien : 51.320.000 €
Industrie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/06/2014 : 9.110.000 €
23/06/2014 : 9.570.000 €
23/06/2014 : 51.320.000 €
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Related public register
02/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIE AUTOMOTIVE RDI
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CIE AUTOMOTIVE RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro an die CIE Automotive für ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/06/2014
20130461
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CIE AUTOMOTIVE RDI
CIE AUTOMOTIVE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 141 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns RDI linked to a broad range of metal and plastics forming technologies for automotive mechanical parts and modules, with the aim of contributing to the overall weight reduction of safer vehicles, and thereby to the reduction of fuel consumption and emissions.

The project, by focusing on the development of advanced automotive parts, to be produced using metal forging, casting, stamping, tube forming, and plastic injection technologies, has the aim of contributing to the overall weight reduction of safer vehicles, and thereby to the reduction of motor vehicle fuel consumption and emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project covers a number of R&D projects in the promoter’s existing R&D facilities without changing their currently authorized scope. Whether the investment also includes capital expenditures that could fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EC, and any other environmental issue, will be reviewed during the due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
02/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIE AUTOMOTIVE RDI
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CIE AUTOMOTIVE RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro an die CIE Automotive für ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIE AUTOMOTIVE RDI
Datum der Veröffentlichung
2 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49786589
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130461
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Portugal
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CIE AUTOMOTIVE RDI
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86728360
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130461
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Portugal
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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02/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIE AUTOMOTIVE RDI
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CIE AUTOMOTIVE RDI
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Übersicht
CIE AUTOMOTIVE RDI
Datenblätter
CIE AUTOMOTIVE RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro an die CIE Automotive für ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

Aktuelles und Storys

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Spanien: EIB-Darlehen von 70 Millionen Euro an die CIE Automotive für ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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