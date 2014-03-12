TDC ADVANCED FIXED BROADBAND SERVICES ROLLOUT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Investments in Denmark to increase the availability and quality of advanced broadband services based on wireline technologies. The project includes the rollout of latest technologies such as fibre access, vectoring and also coax cable networks. This also entails a further geographic network expansion of such services. As a result, the project will help to expand the availability of and enable the provision of broadband services up to ultra-high speed. This project will be implemented during 2014 - 2017.
The network upgrade and expansion will enable the provision of ultra / high speed broadband services to a wider extent in Denmark. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through the further development and expansion of the fixed telecommunications infrastructure, a key platform for the provision of advanced broadband services, and to reaching the target of broadband coverage at
30 Mbit/s or more for 100% of EU citizens by 2020. The project is thus eligible under article 309 point a) regional development and c) Knowledge Economy (Innovation).
Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground copper/fibre roll-out) do not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The related works have typically limited residual environmental effects as they are carried out in populated areas as well as alongside roads.
Nevertheless, the environmental details including the CO2 footprint (if needed) and the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.