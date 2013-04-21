ULAANBAATAR WWS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
Financing of the water, wastewater and sanitation investment programme in the Ger areas of the municipality of Ulaanbaatar (Mongolia). The programme is part of an overall priority urban services development project identified and prepared by the Asian Development Bank (ADB).
The water and sanitation component will have an important developmental impact, leading to a 25% increase in the access to water supply and sanitation in urban areas (related to MDG target n°7). Additionally, the water safety plan developed by the World Health Organisation shall be implemented.
The project will benefit the environment and public health, by providing better drinking water to the population, improving the efficiency of treatment and distribution facilities and by collecting and treating waste water. A general Environmental Impact Assessment (EIA) has been approved by the competent authority. Detailed EIAs for the sub-centers are currently in preparation. In addition, an Initial Environmental Examination and an Environmental Assessment and Review Framework have been prepared. Public consultations were held during project preparation and are foreseen during implementation. An Environmental Management Plan has been prepared. A Land Acquisition and Resettlement Plan has been prepared, in line with national legislation and ADB's Safeguard Policy Statement, which are acceptable to EIB.
Procurement will be carried out according to ADB guidelines, supplemented with additional conditions to also comply with the Bank's Guide to Procurement requiring the Promoter to ensure that any procurement procedures are done also in accordance with the relevant EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.