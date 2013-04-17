Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.810.010,64 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 43.810.010,64 €
Verkehr : 21.028.805,11 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 22.781.205,53 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2013 : 21.028.805,11 €
19/12/2013 : 22.781.205,53 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt weiter die Entwicklung der tschechischen Region Pardubice

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2013
20130417
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
PARDUBICKY KRAJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 600 million (EUR 23 million)
CZK 1200 million (EUR 46 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A multi-sector framework facility for financing investment schemes within the Regional Investment Programme.

The proposed Framework Loan will be the third operation with the Promoter (Pardubice Region) for financing of priority regional investments. Both previous operations have been fully disbursed and allocated.

Majority of the schemes are expected to be complemented by EU grant support in the 2007-2013 programming period. The loan will thus both facilitate and accelerate the implementation of EU supported investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter, the Pardubice Region, will be required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Kommentar(e)

-

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt weiter die Entwicklung der tschechischen Region Pardubice

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49414153
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130417
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150207308
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130417
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Andere Links
Übersicht
PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Datenblätter
PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt weiter die Entwicklung der tschechischen Region Pardubice

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt weiter die Entwicklung der tschechischen Region Pardubice
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PARDUBICE REGIONAL INFRASTRUCTURE III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen