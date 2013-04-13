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CHILE CCFL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Chile : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2014 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
04/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHILE CCFL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CHILE CCFL
Zugehörige Pressemitteilungen
Chile: 150 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 März 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2014
20130413
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHILE CCFL
Banco Santander Chile
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 490 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Framework Loan will support renewable energy and energy efficiency projects in Chile.

The objective is to mitigate climate change by supporting renewable energy and energy efficiency projects in Chile.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will focus on medium to large sized projects, which due to their technical characteristics may require a mandatory environmental impact assessment or a review by the competent authority for the need to carry out an EIA. Environmental and social pre-screening of the projects, including connection infrastructure where applicable, will be required. The experience, procedures and capacity of the Financial Intermediary to check eligibility, perform due diligence and monitor projects following EIB’s environmental and social policy and standards will be appraised. Ex-ante approval of allocations by the Bank may be required if deemed necessary. Large investment schemes will be subject in all cases to ex-ante environmental and social due diligence by the EIB.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
04/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHILE CCFL
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CHILE CCFL
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Zugehörige Pressemitteilungen
Chile: 150 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHILE CCFL
Datum der Veröffentlichung
4 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53541391
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130413
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Chile
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CHILE CCFL
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88881889
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130413
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Chile
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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04/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHILE CCFL
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CHILE CCFL
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Datenblätter
CHILE CCFL
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Chile: 150 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte

Aktuelles und Storys

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Chile: 150 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen