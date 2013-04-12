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UNIVERSITY OF ULSTER

Unterzeichnung(en)

Betrag
182.626.164,24 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 182.626.164,24 €
Bildung : 182.626.164,24 €
Unterzeichnungsdatum
11/02/2014 : 182.626.164,24 €
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26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF ULSTER
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Europäische Investitionsbank vergibt 150 Mio GBP für die Universität Ulster

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/02/2014
20130412
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITY OF ULSTER GREATER BELFAST DEVELOPMENT
UNIVERSITY OF ULSTER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 150 million (EUR 180 million)
GBP 301 million (EUR 361 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Capital investment programme dedicated to the development of the university's new Belfast city campus.

The purpose of the project is to construct a new campus of the University of Ulster in the centre of Belfast. The project will include construction of three new academic buildings on a Brownfield site.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project. Potential impact of Natura 2000 conservation sites will also be checked.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF ULSTER
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Europäische Investitionsbank vergibt 150 Mio GBP für die Universität Ulster

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF ULSTER
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49691677
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130412
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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