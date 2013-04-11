CPSCL TUNISIE 2013

Aucun effet environnemental spécifique n'est identifié à ce stade du projet compte tenu de la nature des investissements couverts par ce projet.

La CPSCL sera toutefois informée des exigences environnementales de la Banque conformément à la politique de la BEI visant à assurer la conformité des sous-projets avec l'acquis de l'Union Européenne.



La législation tunisienne sur l'environnement est comparable à bien des égards aux directives existantes dans l'Union Européenne. En vertu de cette législation, la CPSCL sera tenu de procéder à une évaluation détaillée des incidences environnementales (EIE) pour tous les grands projets en étroite coordination avec les communautés locales et l'agence Nationale de protection de l'Environnement (ANPE). Lorsque cela est justifié, l'approbation de l'ANPE pourra être demandée.



Pour chaque projet la CPSCL sera donc invitée à remplir des fiches de synthèse environnementale. La Banque donnera son approbation sur les allocations et le financement de ces sous-projets, sur la base des résultats de ces diligences environnementales.

