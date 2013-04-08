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ENDESA NETWORK MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 600.000.000 €
Energie : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/07/2016 : 150.000.000 €
14/12/2016 : 150.000.000 €
26/09/2014 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA NETWORK MODERNISATION
Related public register
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 600 Millionen Euro für die Modernisierung des Stromnetzes von Endesa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Januar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/09/2014
20130408
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENDESA NETWORK MODERNISATION
ENDESA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1725 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments under the promoter's 2013-2015 business plan to reinforce, modernise and smarten electricity distribution networks throughout Spain.

The program comprises several investment schemes in the electricity sub-transmission and distribution network planned for implementation by Endesa in the years 2013-2015. The program will focus on modernisation and extension of the network. This will enable the Promoter to reduce losses and improve the reliability and quality of electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The program schemes concern facilities which fall under Annex I of the EIA Directive (2011/92/EU) and will have to undergo an obligatory Environmental Impact Assessment or Annex II which requires the competent national authority to determine the need for an EIA.

The Promoter’s procurement procedures are governed by the EU Utilities Directive 2004/17/EC and it is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

Weitere Unterlagen
03/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA NETWORK MODERNISATION
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 600 Millionen Euro für die Modernisierung des Stromnetzes von Endesa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA NETWORK MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53083152
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130408
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74932483
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130408
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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03/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA NETWORK MODERNISATION
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11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION
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ENDESA NETWORK MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 600 Millionen Euro für die Modernisierung des Stromnetzes von Endesa

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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