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TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/03/2015 : 100.000.000 €
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Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB gewährt dem flämischen Abwasserunternehmen FARYS|TMVW ein Darlehen über 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/03/2015
20130400
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING CVBA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 217 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and extension of the municipal sewer networks in the areas served by TMVW in the provinces of East- and West-Flanders and Flemish Brabant.

Providing better wastewater services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project aims primarily at compliance with the EC Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC as amended by Directive 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC will be respected and the Bank will publish the non-technical summary of the EIA on its website. Overall, the project is expected to have a positive environmental impact.

The bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB gewährt dem flämischen Abwasserunternehmen FARYS|TMVW ein Darlehen über 100 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55533531
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130400
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135533974
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130400
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
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Übersicht
TMVW - SEWER NETWORK UPGRADE
Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB gewährt dem flämischen Abwasserunternehmen FARYS|TMVW ein Darlehen über 100 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

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Belgien: EIB gewährt dem flämischen Abwasserunternehmen FARYS|TMVW ein Darlehen über 100 Millionen Euro
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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