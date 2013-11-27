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PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
36.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 36.000.000 €
Verkehr : 36.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2014 : 36.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II
Related public register
23/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II - Berth 7

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2014
20130396
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II
LUKA KOPER PRISTANISKI IN LOGISTICNI SISTEM DD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 36 million
EUR 84 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of Pier 1 and other infrastructure works to increase the container terminal capacity of the only Slovenian port, which is located in the Northern Adriatic Sea.

The Port of Koper is a TEN-T Category A Port (Decision No 1692/96/EC) and part of the core TEN-T ports network of the new proposal adopted by the EC. Additionally, Slovenia is designated as a region covered by the Convergence objective. The Project is, therefore, eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project's compliance with the SEA Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/ECC and the Birds Directive 79/409/EEC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

Luka Koper d.d. is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/17/EEC of 31 March 2004. Therefore, the Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II
23/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II - Berth 7

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53798859
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130396
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II - Berth 7
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53797986
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130396
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II
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23/07/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II - Berth 7
Andere Links
Übersicht
PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II
Datenblätter
PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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