Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
Design, build, finance and maintain an extension of the Calais Port together with the operation and maintenance of the current ports in Calais and Boulogne-sur-Mer.
The Calais Port 2015 project will enable to accommodate more traffic and alleviate the operational constraints of the current port layout.
The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 2009/147/EC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation measures , environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.
Regarding upstream procurement, the Bank will require the promoter to provide evidence that award of the concession has been tendered in line with the principles of the EU Treaty. Concerning downstream procurement, the construction contract has already been tendered within the scope of a restricted procedure with publication in the Official Journal of the EU on 1 June 2013 with the following reference: 2013/S 105-180670.
The Project Bond Credit Enhancement (PBCE) will be proposed in order to credit-enhance the senior debt.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.