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CALAIS PORT 2015

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.359.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.359.000 €
Verkehr : 50.359.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2015 : 50.359.000 €
Andere Links
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06/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CALAIS PORT 2015
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11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CALAIS PORT 2015

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/07/2015
20130392
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CALAIS PORT 2015
REGION NORD-PAS DE CALAIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 771 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, build, finance and maintain an extension of the Calais Port together with the operation and maintenance of the current ports in Calais and Boulogne-sur-Mer.

The Calais Port 2015 project will enable to accommodate more traffic and alleviate the operational constraints of the current port layout.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 2009/147/EC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation measures , environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

Regarding upstream procurement, the Bank will require the promoter to provide evidence that award of the concession has been tendered in line with the principles of the EU Treaty. Concerning downstream procurement, the construction contract has already been tendered within the scope of a restricted procedure with publication in the Official Journal of the EU on 1 June 2013 with the following reference: 2013/S 105-180670.

Kommentar(e)

The Project Bond Credit Enhancement (PBCE) will be proposed in order to credit-enhance the senior debt.

Weitere Unterlagen
10/12/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CALAIS PORT 2015
06/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CALAIS PORT 2015
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CALAIS PORT 2015

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - CALAIS PORT 2015
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49369204
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130392
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CALAIS PORT 2015
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57356808
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130392
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CALAIS PORT 2015
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
247777215
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20130392
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
CALAIS PORT 2015
Datenblätter
CALAIS PORT 2015

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen