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KNORR-BREMSE RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
188.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 5.640.000 €
Frankreich : 9.400.000 €
Ungarn : 56.400.000 €
Deutschland : 116.560.000 €
Industrie : 188.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/07/2014 : 5.640.000 €
11/07/2014 : 9.400.000 €
11/07/2014 : 56.400.000 €
11/07/2014 : 116.560.000 €
Andere Links
Related public register
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KNORR-BREMSE RDI II
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KNORR-BREMSE RDI II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Dezember 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2014
20130388
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KNORR-BREMSE RDI II
KNORR-BREMSE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the company's R&D on brake systems in both its corporate divisions: rail and commercial vehicles. Knorr-Bremse is a leading supplier of brake technology to the truck- and rail industry.

The main project objectives are improvement of safety, energy efficiency, reliability and reduction of wear and tear of the different components.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project primarily concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. The Bank’s services will review during the project appraisal whether the investment that concerns capital expenditures falls under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KNORR-BREMSE RDI II
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KNORR-BREMSE RDI II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KNORR-BREMSE RDI II
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50768171
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130388
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
Ungarn
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KNORR-BREMSE RDI II
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134229722
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130388
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
Ungarn
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KNORR-BREMSE RDI II
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KNORR-BREMSE RDI II
Andere Links
Übersicht
KNORR-BREMSE RDI II
Datenblätter
KNORR-BREMSE RDI II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen