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GRIMALDI RORO III

Unterzeichnung(en)

Betrag
131.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 131.000.000 €
Verkehr : 131.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2015 : 30.000.000 €
27/07/2015 : 33.000.000 €
19/06/2014 : 33.000.000 €
26/10/2015 : 35.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRIMALDI RORO III
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI RORO III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/06/2014
20130381
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRIMALDI RORO III
GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 131 million
EUR 324 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation and enlargement of the Promoter's fleet through the acquisition of 7 new multipurpose cargo vessels to be employed on (i) Mediterranean routes and (ii) Atlantic routes between North Europe - South America - West Africa.

The project involves the construction of up to seven 31,300 dwt multi-purpose car/container carriers. The vessels will constructed and operated to full EU & IMO specifications and regulations. The vessel will also be constructed to the highest EU environmental standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves the acquisition of cargo vessels and does not require an EIA under Annex II of the Directive 2011/92/EC. Any potential environmental issues will be investigated during the project’s appraisal.

The promoter is a private company which is not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter’s processes during the projects due diligence.

Weitere Unterlagen
24/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRIMALDI RORO III
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI RORO III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRIMALDI RORO III
Datum der Veröffentlichung
24 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52584303
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130381
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI RORO III
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78789097
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130381
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRIMALDI RORO III
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIMALDI RORO III
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Datenblätter
GRIMALDI RORO III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen