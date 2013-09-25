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ING BANK NV LOAN FOR SMES AND MIDCAPS V

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Luxemburg : 17.500.000 €
Belgien : 122.500.000 €
Niederlande : 210.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2013 : 17.500.000 €
6/12/2013 : 122.500.000 €
6/12/2013 : 210.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2013
20130378
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ING BANK NV LOAN FOR SMES AND MIDCAPS V
ING Bank NV and a number of its subsidiaries including ING Lease (Nederland) BV, ING Belgium SA/NV, ING Lease Belgium NV, ING Luxembourg SA and ING Lease Luxembourg SA.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of SMEs and Mid-Cap projects in the Benelux countries.

Improving access to term finance at favourable conditions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

Loans for SMEs and Mid-Caps, primarily in the Netherlands but also in Belgium and Luxembourg.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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