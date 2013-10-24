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GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ghana : 80.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/05/2015 : 10.000.000 €
8/06/2015 : 15.000.000 €
18/10/2016 : 15.000.000 €
23/12/2013 : 20.000.000 €
6/10/2014 : 20.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2013
20130370
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GHANA FINANCIAL SECTOR LOAN III
Acceptable banks
Cal Bank
Societe Generale Ghana
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan (IF) for:
1) onlending to private companies/SMEs in Ghana, operating in traditional eligible sectors.
2) funding the capital expenditures of the intermediary banks to develop their capacities of intermediation (e.g. branch network, IT systems, buildings, training...). The funds will be channelled through banks among the most performing and successful in the Ghanaian financial sector and selected on the basis of their expectations of future development in a very buoyant financial market.

1) Financing of investment projects carried out by private companies of up to 250 employees.
2) Develop the capacity of the intermediary to facilitate this activity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Kommentar(e)

Up to EUR 20 million per intermediary.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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