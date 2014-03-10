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RHEIN-RUHR-EXPRESS

Unterzeichnung(en)

Betrag
449.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 449.500.000 €
Verkehr : 449.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2014 : 20.200.000 €
11/12/2014 : 87.500.000 €
20/03/2015 : 112.800.000 €
10/12/2014 : 229.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB stellt Kredit über 340 Millionen Euro für „Rhein-Ruhr-Express“ in NRW bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 März 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2014
20130367
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RHEIN-RUHR-EXPRESS
ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR ZWECKVERBAND NAHVERKEHR WESTFALEN-LIPPE ZWECKVERBAND SCHIENENPERSONENNAHVERKEHR RHEINLAND-PFALZ NORD NAHVERKEHR RHEINLAND GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 950 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of new rolling stock for a high density schedule and fast regional rail system in the densely populated Rhein-Ruhr region.

The project will accommodate growing demand, improve the quality and attractiveness of rail transport in this densely urbanised region and provide conditions for modal shift. It will contribute to the reduction of accidents, pollution and CO2 emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Rolling stock manufacture is outside the scope of application of either Annex I or Annex II of EIA Directive 2012/92/EU. During appraisal, the Bank will check compliance of the technical specifications of the rolling stock concerning noise and energy efficiency requirements in particular. Arrangements for the disposal of obsolete rolling stock will also be investigated.

The Bank will check that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC) with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RHEIN-RUHR-EXPRESS
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB stellt Kredit über 340 Millionen Euro für „Rhein-Ruhr-Express“ in NRW bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53708267
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130367
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RHEIN-RUHR-EXPRESS
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165523179
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130367
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RHEIN-RUHR-EXPRESS
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - RHEIN-RUHR-EXPRESS
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RHEIN-RUHR-EXPRESS
Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB stellt Kredit über 340 Millionen Euro für „Rhein-Ruhr-Express“ in NRW bereit

Aktuelles und Storys

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Deutschland: EIB stellt Kredit über 340 Millionen Euro für „Rhein-Ruhr-Express“ in NRW bereit
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen