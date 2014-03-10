RHEIN-RUHR-EXPRESS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
Financing of new rolling stock for a high density schedule and fast regional rail system in the densely populated Rhein-Ruhr region.
The project will accommodate growing demand, improve the quality and attractiveness of rail transport in this densely urbanised region and provide conditions for modal shift. It will contribute to the reduction of accidents, pollution and CO2 emissions.
Rolling stock manufacture is outside the scope of application of either Annex I or Annex II of EIA Directive 2012/92/EU. During appraisal, the Bank will check compliance of the technical specifications of the rolling stock concerning noise and energy efficiency requirements in particular. Arrangements for the disposal of obsolete rolling stock will also be investigated.
The Bank will check that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC) with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.