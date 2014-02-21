PLK RAIL NETWORK QUALITY AND SAFETY IMPROVEMENT

Übersicht
The project consists of two components: (i) rehabilitation of about 555 km of electrified mainline railway, mainly double track; and (ii) modernisation of about 310 level crossings.
The project is located, in part, on the TEN-T rail network (Regulation 1315/2013). The project will increase the quality of rail services provided in Poland as well as promote travel by rail. The project will thereby enhance sustainable transport in line with EU objectives. The project is also located in a convergence zone and by facilitating access promotes regional development.
Component (i) of the project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and has been screened out by the competent authorities, which concluded there are no likely significant negative effects on the environment. Component (ii) falls outside Annexes I and II. Thus no EIA has been required for either component. The competent authorities concluded that the project was not likely to have a significant effect on protected areas and no assessment according to the Habitats Directive (92/43/EEC) was necessary. The project's residual negative impact during construction and operation are limited and offset by the expected modal shift facilitated by the investment.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.