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GRUPPO SORIN R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 43.100.000 €
Frankreich : 56.900.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/05/2014 : 43.100.000 €
6/05/2014 : 56.900.000 €
Andere Links
Related public register
09/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SORIN R&D
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SORIN R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/05/2014
20130335
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRUPPO SORIN R&D
SORIN SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 212 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the Sorin Group research and development activities in the cardiac surgery and rhythm management fields, in Italy (80%) and France (20%).

The project concerns the company's research and development (R&D) of various new products and product improvements in heart failure with a particular focus on i) cardiopulmonary, ii) cardiac rhythm management and iii) heart valves.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorized scope and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
09/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SORIN R&D
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SORIN R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SORIN R&D
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50059010
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130335
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SORIN R&D
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80404012
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130335
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SORIN R&D
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SORIN R&D
Andere Links
Übersicht
GRUPPO SORIN R&D
Datenblätter
GRUPPO SORIN R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen