CHR HANSEN BIOSCIENCES RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Financing of Christian Hansen A/S's RDI for the development of bioscience-based ingredient solutions for the food, nutritional, pharmaceutical and agricultural industries.
The project focuses on the research and development (R&D) activities of two of the promoter’s divisions with the most potential impact on health. It concerns the development of innovative solutions (i) to reduce sugar, salt and fat; and extend shelf life of food products for the Cultures & Enzymes division as well as (ii) to improve the stability of probiotic cultures, to protect agricultural crop or to explore bacterial applications to human health for the Health & Nutrition division.
The project will be implemented in the promoter’s existing R&D facilities in Denmark and France.
R&D activities included in the project will not materially change current practice and will be carried out within existing facilities and laboratories, pilot plants, etc. The R&D activities as such are not specifically listed in the Directive 2011/92/EU, therefore an Environmental Impact Assessment (EIA) should not be required by the competent authority. This, along with any other environmental details, will be verified during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.