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CHR HANSEN BIOSCIENCES RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 5.000.000 €
Dänemark : 70.000.000 €
Industrie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2015 : 5.000.000 €
11/12/2015 : 70.000.000 €
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14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHR HANSEN BIOSCIENCES RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Denmark: Die EIB unterstützt Chr. Hansen bei der Entwicklung gesünderer Lebensmittelprodukte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2015
20130327
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHR HANSEN BIOSCIENCES RDI
CHR. HANSEN HOLDING A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Christian Hansen A/S's RDI for the development of bioscience-based ingredient solutions for the food, nutritional, pharmaceutical and agricultural industries.

The project focuses on the research and development (R&D) activities of two of the promoter’s divisions with the most potential impact on health. It concerns the development of innovative solutions (i) to reduce sugar, salt and fat; and extend shelf life of food products for the Cultures & Enzymes division as well as (ii) to improve the stability of probiotic cultures, to protect agricultural crop or to explore bacterial applications to human health for the Health & Nutrition division.
The project will be implemented in the promoter’s existing R&D facilities in Denmark and France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current practice and will be carried out within existing facilities and laboratories, pilot plants, etc. The R&D activities as such are not specifically listed in the Directive 2011/92/EU, therefore an Environmental Impact Assessment (EIA) should not be required by the competent authority. This, along with any other environmental details, will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHR HANSEN BIOSCIENCES RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Denmark: Die EIB unterstützt Chr. Hansen bei der Entwicklung gesünderer Lebensmittelprodukte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHR HANSEN BIOSCIENCES RDI
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55518232
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130327
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Dänemark
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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CHR HANSEN BIOSCIENCES RDI
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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