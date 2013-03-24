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FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM

Unterzeichnung(en)

Betrag
260.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 260.000.000 €
Energie : 260.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/06/2014 : 260.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - SV
Related public register
15/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt Fortum Värme beim Bau eines hocheffizienten Biomasse-Heizkraftwerks in Stockholm

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2014
20130324
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
AB FORTUM VAERME HOLDING SAMAEGT MED STOCKHOLMS STAD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 260 million
EUR 543 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new biofuel-fired CHP plant in Stockholm.

The project comprises the design, construction, operation and maintenance of a new biomass combined heat and power (CHP) plant including the necessary upgrading of harbour infrastructure. It will be located in the city of Stockholm and delivering heat to the existing district heating system in Stockholm and electricity to the public grid. The power plant allows for the use of a full range of solid biomass but production is expected to be based on mainly wood chips. The new CHP plant will have a production capacity of 280 MWth heat and 130 MWe electricity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The power plant and its biomass reception and processing infrastructures will be erected inside an existing industrial facility. By virtue of its technical characteristics, the project falls under Annex II of the Directive 2011/92/EU. Here, the Competent Authority requested an EIA for the power plant. Based upon the outcomes of the EIA, the project’s environmental consent was granted in November 2007.

The promoter falls under the Utilities Directive 2004/17/EC and is obliged to apply public procurement procedures. Compliance with the Utilities Directive has been stated by the promoter and will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
15/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - SV
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt Fortum Värme beim Bau eines hocheffizienten Biomasse-Heizkraftwerks in Stockholm

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
Datum der Veröffentlichung
15 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50091642
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130324
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77526347
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130324
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
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Übersicht
FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
Datenblätter
FORTUM CHP PLANT STOCKHOLM
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - SV
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt Fortum Värme beim Bau eines hocheffizienten Biomasse-Heizkraftwerks in Stockholm

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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