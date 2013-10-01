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CHIESI RESPIRATORY R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 80.000.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/09/2014 : 30.000.000 €
30/07/2014 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHIESI RESPIRATORY R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CHIESI RESPIRATORY R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2014
20130282
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHIESI RESPIRATORY R&D
CHIESI FARMACEUTICI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 184 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing Chiesi Farmaceutici's late stage clinical R&D programme and regulatory approval for the period 2014-2015 for (i) the development of new treatments for respiratory diseases with a particular focus on Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and (ii) Infant Respiratory Distress Syndrome (IRDS).

The project aims at strengthening the promoter’s research efforts in the selected therapeutic areas, mainly asthma and COPD. The project will be mostly carried out in the promoter’s R&D centre in Parma (Italy).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorized for the same purpose and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
14/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHIESI RESPIRATORY R&D
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CHIESI RESPIRATORY R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHIESI RESPIRATORY R&D
Datum der Veröffentlichung
14 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48714491
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130282
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CHIESI RESPIRATORY R&D
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67643523
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130282
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHIESI RESPIRATORY R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CHIESI RESPIRATORY R&D
Andere Links
Übersicht
CHIESI RESPIRATORY R&D
Datenblätter
CHIESI RESPIRATORY R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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