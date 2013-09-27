RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION

Übersicht
Designed as a framework loan, the project will support rehabilitation, modernisation and upgrading of existing conventional rail infrastructure in Hungary within its investment programme for 2013-2016.
It will contribute to the sustainable transport objective in a cohesion country by improving the efficiency, comfort and safety of the railway system and thus enhancing the attractiveness of this sustainable mode of transport.
The project is an investment programme, hence the need for an EIA may vary according to each scheme. Nevertheless, based on the nature of works most schemes are not expected to be subject to an EIA process. The Promoter’s environmental capabilities will be checked during appraisal. The project is expected to have positive impacts on environment by contributing to a modal shift from road to rail transport and to maintain railway transport attractiveness and competitiveness.
The Promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU and national regulations. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (in this case Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal. The Promoter’s procurement procedures will be checked during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.