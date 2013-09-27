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RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2013 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen über 250 Mio EUR für Eisenbahninfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2013
20130278
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
MAV MAGYAR ALLAMVASUTAK ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 550 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Designed as a framework loan, the project will support rehabilitation, modernisation and upgrading of existing conventional rail infrastructure in Hungary within its investment programme for 2013-2016.

It will contribute to the sustainable transport objective in a cohesion country by improving the efficiency, comfort and safety of the railway system and thus enhancing the attractiveness of this sustainable mode of transport.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is an investment programme, hence the need for an EIA may vary according to each scheme. Nevertheless, based on the nature of works most schemes are not expected to be subject to an EIA process. The Promoter’s environmental capabilities will be checked during appraisal. The project is expected to have positive impacts on environment by contributing to a modal shift from road to rail transport and to maintain railway transport attractiveness and competitiveness.

The Promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU and national regulations. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (in this case Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal. The Promoter’s procurement procedures will be checked during appraisal.

Weitere Unterlagen
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen über 250 Mio EUR für Eisenbahninfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50095396
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130278
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141310547
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130278
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
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Übersicht
RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
Datenblätter
RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen über 250 Mio EUR für Eisenbahninfrastruktur

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB-Darlehen über 250 Mio EUR für Eisenbahninfrastruktur
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16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - RAILWAY INFRASTRUCTURE REHABILITATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen