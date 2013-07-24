Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
426.127.716,56 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 426.127.716,56 €
Stadtentwicklung : 426.127.716,56 €
Unterzeichnungsdatum
17/02/2014 : 426.127.716,56 €
Andere Links
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/02/2014
20130270
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION
SANCTUARY TREASURY LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 415 million (GBP 350 million)
EUR 830 million (GBP 701 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The borrower, Sanctuary Treasury Limited, requires funding to support the next four years of the Sanctuary capital investment programme, which comprises the construction of new social housing properties across the UK, together with the refurbishment/retrofitting of significant numbers of its existing properties.

The Project will concern the financing of investments in the years 2012 – 2017 in the housing stock of Sanctuary, a not for profit Registered Provider of Social Housing. EIB funding of up to GBP 350m will concern retrofitting and new construction of social housing and associated infrastructure facilities throughout England and Scotland. The housing investments will satisfy the EIB’s eligibility criteria for urban renewal and sustainable cities and communities and energy efficiency. The Project will contribute to alleviating the current shortages in UK social housing supply by accelerating new construction to meet Government targets in the sector. Sanctuary is the largest group of Registered Providers in the UK managing a housing stock of some 94 000 units.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The social housing to be financed under the project will have to comply with high environmental standards and will significantly contribute to the improvement of the urban environment.

The promoter falls under public procurement and will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48568582
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130270
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83098052
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130270
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION
Andere Links
Übersicht
SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION
Datenblätter
SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen