SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The borrower, Sanctuary Treasury Limited, requires funding to support the next four years of the Sanctuary capital investment programme, which comprises the construction of new social housing properties across the UK, together with the refurbishment/retrofitting of significant numbers of its existing properties.
The Project will concern the financing of investments in the years 2012 – 2017 in the housing stock of Sanctuary, a not for profit Registered Provider of Social Housing. EIB funding of up to GBP 350m will concern retrofitting and new construction of social housing and associated infrastructure facilities throughout England and Scotland. The housing investments will satisfy the EIB’s eligibility criteria for urban renewal and sustainable cities and communities and energy efficiency. The Project will contribute to alleviating the current shortages in UK social housing supply by accelerating new construction to meet Government targets in the sector. Sanctuary is the largest group of Registered Providers in the UK managing a housing stock of some 94 000 units.
The social housing to be financed under the project will have to comply with high environmental standards and will significantly contribute to the improvement of the urban environment.
The promoter falls under public procurement and will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.