SOUTHERN AFRICA MICROFINANCE FACILITY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Regional financing facilility to provide medium to long-term funding to micro and small enterprises through selected financial intermediaries in Southern African ACP countries. Loans to final beneficiaries are planified at on average USD 10,000. In addition to funding, there will be a technical assistance facility providing support to financial intermediaries and to final beneficiairies.
In line with the promising track record of the previous two Eastern Africa Microfinance Facilities, the SA Microfinance Facility shares the same ultimate objectives which is to promote job creation and maximise the development impact of micro and small enterprises through enhanced access to funding. The EIB via its regional office in Pretoria, South Africa, aims to provide funding of total EUR 50m to selected financial intermediaries in SA countries to reach micro and small enterprises, specifically enterprises benefiting from loans up to EUR 50,000 (the average loans to final beneficiaries is projected to be EUR 10,000). Apart from financing micro and small enterprises, the SA Microfinance Facility will provide technical assistance services to financial intermediaries and final beneficiaries.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.