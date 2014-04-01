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AIRSIDE SAFETY WORKS - ROBERTS AIRPORT MONROVIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
21.695.938,97 €
Länder
Sektor(en)
Liberia : 21.695.938,97 €
Verkehr : 21.695.938,97 €
Unterzeichnungsdatum
10/10/2014 : 21.695.938,97 €
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12/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESDS AIRSIDE SAFETY WORKS - ROBERTS AIRPORT MONROVIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Liberia: Europäische Investitionsbank fördert dringende Modernisierung der Start- und Landebahn in Monrovia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/10/2014
20130261
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AIRSIDE SAFETY WORKS - ROBERTS AIRPORT MONROVIA
LIBERIA AIRPORT AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 22 million
EUR 43 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the urgent rehabilitation of the runway at Roberts International Airport in Monrovia, Liberia, which is in very poor condition and presents a real and ongoing safety risk to aircraft. It also includes improvements to the pavement drainage system, the construction of Runway End Safety Areas (RESAs), the replacement of the runway lighting and the provision of various items of operational and safety related airport equipment. The project will result in a much improved level of compliance with civil aviation international safety standards.

Roberts International Airport is a critical transport node for international access to Liberia. Without the project the airport would soon have to be closed, forcing international traffic to fly first to Freetown in Sierra Leone or Abidjan in the Ivory Coast and then either to drive to Liberia or take a connecting regional flight to Spriggs Payne Airport, a small domestic airport located close to Monrovia city centre. This would have a very significant impact on the development of the Liberian economy and on the United Nations Mission in Liberia (UNMIL), which currently numbers about 9,000 personnel plus support and logistics equipment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All the works required by the project are within the existing airport boundary and no significant environmental impacts are expected. Nonetheless, Liberian environmental law requires a full Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for projects of this type and it is understood that the ESIA will include the emergency airside works being financed under this project as part of the assessment of the impacts of the wider development program. This will be reviewed further during the project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESDS AIRSIDE SAFETY WORKS - ROBERTS AIRPORT MONROVIA
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53216434
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130261
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Liberia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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