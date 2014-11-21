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ILLER BANK URBAN TRANSPORT AND ENVIRONMENT LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 250.000.000 €
Wasser, Abwasser : 12.500.000 €
Müllbeseitigung : 12.500.000 €
Verkehr : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/10/2015 : 12.500.000 €
6/10/2015 : 12.500.000 €
6/10/2015 : 225.000.000 €
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05/12/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ILLER BANK URBAN TRANSPORT AND ENVIRONMENT LOAN - ÇED Raportu
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Türkei: EIB und Ilbank unterstützen gemeinsam kommunale Umweltinvestitionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/10/2015
20130260
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ILLER BANK ENVIRONMENT AND TRANSPORT LOAN
ILLER BANKASI AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 550 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the operation is to finance a range of public transport and environmental schemes located in municipalities throughout Turkey.

The operation will be an important instrument to bring municipal services closer to the standards of EU directives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB requires compliance with all relevant EU environmental legislation for projects in candidate countries, and seeks to respect the spirit of EU environmental legislation outside the EU. Prior to allocating a scheme to the project, the Bank will ensure compliance with EIB environmental standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Türkei: EIB und Ilbank unterstützen gemeinsam kommunale Umweltinvestitionen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ILLER BANK URBAN TRANSPORT AND ENVIRONMENT LOAN - ÇED Raportu
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2022
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164958799
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130260
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Verkehr
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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