Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GRANGEGORMAN PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
109.871.987,15 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 109.871.987,15 €
Dienstleistungen : 21.974.397,43 €
Bildung : 87.897.589,72 €
Unterzeichnungsdatum
28/03/2018 : 21.974.397,43 €
28/03/2018 : 87.897.589,72 €
Andere Links
Related public register
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRANGEGORMAN PPP
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GRANGEGORMAN PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB-Darlehen für großes Campus-Projekt in Grangegorman

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/03/2018
20130257
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRANGEGORMAN PPP
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 253 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
  • Bildung - Erziehung und Unterricht
Beschreibung
Ziele

Consolidation of the Dublin Institute of Technology (DIT) into a single campus, located 1.5 km north-west of Dublin city centre. The EUR 230m PPP project concerns the financing, design, construction and maintenance of two buildings on this site: the Central Quad (College of Science and Health) and the East Quad (College of Arts).

The Grangegorman project is considered strategic for the development of higher vocational and professional education in the country, as evidenced by its inclusion in the National Development Plan 2007-2013. The new estate will allow the Institute to realise its educational vision and provide its learning community with fit-for-purpose facilities. The investment will deliver significant educational benefits, improve quality, efficiency and effectiveness and create a sustainable estate that adheres to the Irish Government's commitment to quality vocational education, urban regeneration and carbon reduction.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and health facilities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, but the project should fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU with respect to urban development. Social and environmental aspects as well as any issues related to historical and cultural heritage will be verified during the appraisal. The project was subject to a Strategic Environmental Assessment. The screening concluded that subsequent stages of the assessment were not required. The Bank's services will ask for a copy of this decision.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with relevant EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The procurement issues will be studied during the appraisal.

Weitere Unterlagen
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRANGEGORMAN PPP
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GRANGEGORMAN PPP
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB-Darlehen für großes Campus-Projekt in Grangegorman

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRANGEGORMAN PPP
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48812764
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130257
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRANGEGORMAN PPP
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159927338
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130257
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRANGEGORMAN PPP
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GRANGEGORMAN PPP
Andere Links
Übersicht
GRANGEGORMAN PPP
Datenblätter
GRANGEGORMAN PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB-Darlehen für großes Campus-Projekt in Grangegorman

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB-Darlehen für großes Campus-Projekt in Grangegorman
Andere Links
Related public register
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRANGEGORMAN PPP
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - GRANGEGORMAN PPP

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen