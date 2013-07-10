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PRYSMIAN GROUP RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 2.440.000 €
Vereinigtes Königreich : 3.190.000 €
Niederlande : 3.720.000 €
Deutschland : 4.000.000 €
Frankreich : 6.650.000 €
Italien : 80.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2013 : 2.440.000 €
18/12/2013 : 3.190.000 €
18/12/2013 : 3.720.000 €
18/12/2013 : 4.000.000 €
18/12/2013 : 6.650.000 €
18/12/2013 : 80.000.000 €
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Related public register
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRYSMIAN GROUP RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN GROUP RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 100 Mio EUR an Prysmian für Forschung und Entwicklung in Europa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2013
20130256
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRYSMIAN GROUP RDI
PRYSMIAN SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns research & development activities related to the manufacturing of energy efficient electricity and telecommunications cabling systems.

The project concerns research and development activities related to the manufacturing of energy efficient high voltage electricity transmission and telecommunications cabling systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development, which will be carried out in existing facilities, already authorized. These are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment (EIA) would thus not be required, as per EIA Directive 2011/92/EU. However, full environmental details will be assessed by the Bank’s services during the appraisal.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector and not having a status of a contracting authority. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRYSMIAN GROUP RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN GROUP RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 100 Mio EUR an Prysmian für Forschung und Entwicklung in Europa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRYSMIAN GROUP RDI
Datum der Veröffentlichung
10 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48527355
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130256
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN GROUP RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74851438
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130256
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRYSMIAN GROUP RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN GROUP RDI
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Übersicht
PRYSMIAN GROUP RDI
Datenblätter
PRYSMIAN GROUP RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 100 Mio EUR an Prysmian für Forschung und Entwicklung in Europa

Aktuelles und Storys

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Italien: 100 Mio EUR an Prysmian für Forschung und Entwicklung in Europa
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Related public register
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRYSMIAN GROUP RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN GROUP RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen