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GROUPE ARKEA PRET POUR PME ET ETI I

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2013 : 75.000.000 €
9/12/2013 : 75.000.000 €
19/12/2014 : 75.000.000 €
19/12/2014 : 75.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB und der Crédit Mutuel Arkéa verstärken ihr Engagement zugunsten von KMU und Midcap-Unternehmen (300 Mio EUR)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2013
20130249
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GROUPE ARKEA PRET POUR PME ET ETI I
CREDIT MUTUEL ARKEA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 millions
Sans objet.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement de petites et moyennes entreprises, ainsi que d'entreprises de taille intérmédiaire de l'agriculture, de l'industrie et des services en France.

Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en oeuvre par des PME et des ETI.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.

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Frankreich: Die EIB und der Crédit Mutuel Arkéa verstärken ihr Engagement zugunsten von KMU und Midcap-Unternehmen (300 Mio EUR)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Frankreich: Die EIB und der Crédit Mutuel Arkéa verstärken ihr Engagement zugunsten von KMU und Midcap-Unternehmen (300 Mio EUR)
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen