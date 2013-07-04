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THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.420.294,2 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 600.420.294,2 €
Stadtentwicklung : 600.420.294,2 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2013 : 600.420.294,2 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2013
20130244
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE
Affordable Housing Finance PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 591 million (GBP 500 million)
EUR 1183 million (GBP 1000 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project involves an EIB loan for up to GBP 500m to a special purpose entity established by The Housing Finance Corporation (THFC) for onlending to final beneficiaries investing in the social housing and urban regeneration sector throughout the UK. The loan will benefit from a UK government guarantee extended to all borrowings of the new special purpose entity (Affordable Housing Finance PLC, following a tender run by the UK Department for Communities and Local Government (DCLG).
The Project is a key component of the UK government's housing policy and economic stimulus package.

The Affordable Housing Guarantee Scheme to be run by Affordable Housing Finance PLC, in conjunction with GBP 450m in supporting UK government grants, aims to deliver up to 30,000 new affordable homes to rent by 2015.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The expected size (small to medium scale), location and nature of the social housing schemes make it unlikely that an Environmental Impact Assessment as defined under the EU Directive 2011/92/EU would be required in most cases. The social housing schemes to be financed under the operation have to comply with high environmental standards and will significantly contribute to the improvement of the urban environment. The EU Directive on Energy Performance of Buildings (EPBD) was implemented into UK legislation; the transposition of the Directive’s Recast (2010/31/EU) and its impact on social housing schemes will be further examined during appraisal.

The final beneficiaries are registered social housing providers. They fall under public procurement and will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48642002
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130244
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - Non Technical Summary - Mile End
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
155309585
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130244
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - Non Technical Summary - Cranbrook
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52782477
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130244
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - Environmental Statement - Plymstock Quarry
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
155312735
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130244
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - Environmental Statement - Havelock
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
155309302
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130244
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
153557100
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130244
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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