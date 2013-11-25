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LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Bildung : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/05/2014 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB und die Region stellen 200 Millionen Euro für die Renovierung und Modernisierung von Schulen bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/05/2014
20130231
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
REGION MIDI-PYRENEES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 millions
EUR 641 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement dans le cadre du Programme Prévisionnel des Investissements de la Région Midi-Pyrénées pour la construction et la rénovation (eg mise aux normes de sécurité, accessibilité, respect de l'environnement) des lycées et des centres de formation d'apprentis de la Région.

Amélioration des infrastructures éducatives de la Région, notamment pour (i) accroïtre leur capacité d'accueil afin de faire face à l'extension des zones urbaines; (ii) adapter les infrastructures aux nouvelles technologies avec des connections au très haut débit; (iii) améliorer l'accessibilité des lycées aux personnes handicapées; et (vi) améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet comprend des nouvelles constructions et des extensions pour les besoins éducationnels. La Directive 97/11/EC ne mentionne pas spécifiquement le besoin d’une Évaluation des Incidences sur l’Environnement (EIE) pour les immeubles liés à l’enseignement mais il se pourrait que ce projet puisse être repris comme un projet de rénovation urbaine (annexe II de la Directive Européenne). Ce point devra être examiné pendant l’instruction.

Les procédures d’appel d’offre utilisées par les bâtiments publics doivent être en conformité avec les directives communautaires en matière de passation de marché (Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE amendées par le règlement 1874/2004 de la Commission).

Weitere Unterlagen
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB und die Region stellen 200 Millionen Euro für die Renovierung und Modernisierung von Schulen bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
Datum der Veröffentlichung
12 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51675036
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130231
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165228951
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130231
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
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LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
Datenblätter
LYCEES - REGION MIDI-PYRENEES
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB und die Region stellen 200 Millionen Euro für die Renovierung und Modernisierung von Schulen bereit

Aktuelles und Storys

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Frankreich: Die EIB und die Region stellen 200 Millionen Euro für die Renovierung und Modernisierung von Schulen bereit
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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