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LYCEES - REGION RHONE-ALPES

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 500.000.000 €
Bildung : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/05/2014 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES REGION RHONE - ALPES
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION RHONE-ALPES
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die Region Rhône-Alpes unterzeichnet einen Finanzierungsvertrag mit der EIB über 500 Millionen Euro für die Renovierung und Modernisierung von Schulen und Ausbildungseinrichtungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/05/2014
20130220
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LYCEES - REGION RHONE-ALPES
REGION RHONE-ALPES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 2276 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the design, construction, extension and renovation of secondary schools, vocational schools, and some transversal operations in the Rhône-Alpes region. Investment will be made in infrastructure for both technical and vocational education, as well as for general higher secondary education. Part of the project's investment is targeted towards the Region’s contribution to health and medicine-related higher education.

The aim of the project is to improve education infrastructure and to increase energy efficiency of educational buildings in the Rhône-Alpes region .

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes new buildings, extensions and renovation of existing educational buildings. The Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the Community directives on procurement (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC amended by Regulation 1874/2004). The procedures will be analysed during the appraisal.

Weitere Unterlagen
28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES REGION RHONE - ALPES
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION RHONE-ALPES
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die Region Rhône-Alpes unterzeichnet einen Finanzierungsvertrag mit der EIB über 500 Millionen Euro für die Renovierung und Modernisierung von Schulen und Ausbildungseinrichtungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES REGION RHONE - ALPES
Datum der Veröffentlichung
28 Jan 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51271318
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130220
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION RHONE-ALPES
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164507649
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130220
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES REGION RHONE - ALPES
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION RHONE-ALPES
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Übersicht
LYCEES - REGION RHONE-ALPES
Datenblätter
LYCEES - REGION RHONE-ALPES
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die Region Rhône-Alpes unterzeichnet einen Finanzierungsvertrag mit der EIB über 500 Millionen Euro für die Renovierung und Modernisierung von Schulen und Ausbildungseinrichtungen

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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