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LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 300.000.000 €
Bildung : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2013 : 100.000.000 €
14/05/2014 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Europa fördert die allgemeine und die berufliche Bildung junger Menschen in der Region Nord-Pas de Calais mit 600 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2013
20130214
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
REGION NORD-PAS DE CALAIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 1351 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement principalement dans le cadre du Programme Prévisionnel des Investissements de la Région Nord-Pas de Calais pour la construction et la réhabilitation des lycées (eg normes de sécurité, accessibilité, respect de l'environnement), et du volet investissement du Contrat d'Objectifs et de Moyens pour le développement de l'apprentissage à destination des Centres de Formation d'Apprentis. Ces besoins d'investissements répondent aux enjeux majeurs que sont l'éducation et la formation pour la Région Nord-Pas de Calais.

Amélioration des infrastructures éducatives de la Région et augmentation de l'efficacité énérgétiques des bâtiments dans la Région Nord-Pas de Calais.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet comprend des nouvelles constructions et des extensions pour des besoins éducationnels. La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas spécifiquement le besoin d'une Évaluation des Incidences sur l'Environnement (EIE) pour les immeubles liés à l'enseignement mais il se pourrait que ce projet puisse être repris comme un projet de rénovation urbaine (annexe II de la Directive Européenne). Ce point devra être examiné pendant l'instruction.

Les procédures d'appel d'offre utilisées par les bâtiments publics doivent être en conformité avec les directives communautaires en matière de passation de marché (Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE amendées par le règlement 1874/2004 de la Commission).

Weitere Unterlagen
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Europa fördert die allgemeine und die berufliche Bildung junger Menschen in der Region Nord-Pas de Calais mit 600 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
Datum der Veröffentlichung
28 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49126882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130214
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87631043
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130214
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
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Übersicht
LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
Datenblätter
LYCEES - REGION NORD-PAS DE CALAIS
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Europa fördert die allgemeine und die berufliche Bildung junger Menschen in der Region Nord-Pas de Calais mit 600 Mio EUR

Aktuelles und Storys

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Frankreich: Europa fördert die allgemeine und die berufliche Bildung junger Menschen in der Region Nord-Pas de Calais mit 600 Mio EUR
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen