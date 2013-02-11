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BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2014 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 100 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank für Investitionen in Forschung und Innovation bei Bracco Imaging

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2014
20130211
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
BRACCO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 215 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Bracco Group Research and Development activities in the pharma field of contrast media and contrast media injectors.

It is the objective of this project to further develop contrast media and contrast media injectors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorized for the same purpose and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
24/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 100 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank für Investitionen in Forschung und Innovation bei Bracco Imaging

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
24 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49803342
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130211
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87294596
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130211
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
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Übersicht
BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Datenblätter
BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 100 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank für Investitionen in Forschung und Innovation bei Bracco Imaging

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 100 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank für Investitionen in Forschung und Innovation bei Bracco Imaging
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24/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BRACCO MEDICAL TECHNOLOGY

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen