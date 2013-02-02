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BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 4.000.000 €
Frankreich : 16.000.000 €
Industrie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/04/2014 : 4.000.000 €
1/04/2014 : 16.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB in Frankreich: Zweiter Fonds von Brownfields mit einem Zielvolumen von 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/04/2014
20130202
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Brownfields Gestion, Société par actions.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB participation in an infrastructure fund for remediation and regeneration of industrially polluted land in France and Belgium.

Target investments to clean up impaired sites (“brownfields”) acquired from public and private owners, using environmentally sound remediation techniques, and ultimately selling the repositioned property to third parties and thus supporting the urban renewal and regeneration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Depending on their technical characteristics, the processes to be employed and operations to be carried out may fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. Urban developments are included in the same Annex II of the same Directive. Those elements will be reviewed during appraisal and addressed in the investment guidelines of the Fund. The situation regarding environmental liabilities, taking into account Directive 2004/35, will be addressed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Kommentar(e)

Projects will be predominantly in France, with some in Belgium

Weitere Unterlagen
27/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB in Frankreich: Zweiter Fonds von Brownfields mit einem Zielvolumen von 100 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Datum der Veröffentlichung
27 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49984343
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130202
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158774226
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130202
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
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Übersicht
BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Datenblätter
BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB in Frankreich: Zweiter Fonds von Brownfields mit einem Zielvolumen von 100 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB in Frankreich: Zweiter Fonds von Brownfields mit einem Zielvolumen von 100 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
27/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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