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TUNNELSICHERHEIT 2013-2018

Unterzeichnung(en)

Betrag
390.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 390.000.000 €
Verkehr : 390.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2013 : 390.000.000 €
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16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNELSICHERHEIT 2013-2018
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TUNNELSICHERHEIT 2013-2018
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: 390 Millionen Euro EIB-Darlehen für ASFINAG Tunnel-Sicherheits-Ausbauten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2013
20130190
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TUNNELSICHERHEIT 2013-2018
ASFINAG AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of ASFINAG’s 2013-2018 tunnel safety investment programme. It is located on the A9 Pyhrn motorway between Linz and Graz and is subdivided into 3 major schemes: (i) upgrading from 1 to 2 tubes of a chain of 4 tunnels (the so-called Klaus sector), (ii) upgrading from 1 to 2 tubes of the Bosrucktunnel, (iii) upgrading from 1 to 2 tubes of the Gleinalmtunnel.

The national tunnel safety investment programme aims at complying with the EU Tunnel and Road Safety Directives in general and at improving road safety in Austria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

During appraisal the Bank will verify the compliance of the investments composing the project with the EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.

The impact of Directive 2004/54/EC on road safety in tunnels, as amended by Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 and the Directive 2008/96/CE on road safety, will be verified as well.

The project’s compliance with the applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC) will be checked during appraisal, in particular with respect to the publication of the tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate. Details of the procurement strategies will be reviewed during appraisal.

Weitere Unterlagen
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNELSICHERHEIT 2013-2018
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TUNNELSICHERHEIT 2013-2018
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: 390 Millionen Euro EIB-Darlehen für ASFINAG Tunnel-Sicherheits-Ausbauten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUNNELSICHERHEIT 2013-2018
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50054449
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130190
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TUNNELSICHERHEIT 2013-2018
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131219021
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130190
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
TUNNELSICHERHEIT 2013-2018
Datenblätter
TUNNELSICHERHEIT 2013-2018
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: 390 Millionen Euro EIB-Darlehen für ASFINAG Tunnel-Sicherheits-Ausbauten

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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