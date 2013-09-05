TUNNELSICHERHEIT 2013-2018

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is part of ASFINAG’s 2013-2018 tunnel safety investment programme. It is located on the A9 Pyhrn motorway between Linz and Graz and is subdivided into 3 major schemes: (i) upgrading from 1 to 2 tubes of a chain of 4 tunnels (the so-called Klaus sector), (ii) upgrading from 1 to 2 tubes of the Bosrucktunnel, (iii) upgrading from 1 to 2 tubes of the Gleinalmtunnel.
The national tunnel safety investment programme aims at complying with the EU Tunnel and Road Safety Directives in general and at improving road safety in Austria.
During appraisal the Bank will verify the compliance of the investments composing the project with the EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.
The impact of Directive 2004/54/EC on road safety in tunnels, as amended by Regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 and the Directive 2008/96/CE on road safety, will be verified as well.
The project’s compliance with the applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC) will be checked during appraisal, in particular with respect to the publication of the tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate. Details of the procurement strategies will be reviewed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.