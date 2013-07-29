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BOREALIS R&D RSFF

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 19.800.000 €
Finnland : 32.550.000 €
Österreich : 97.650.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/11/2013 : 19.800.000 €
21/11/2013 : 32.550.000 €
21/11/2013 : 97.650.000 €
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Related public register
07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOREALIS R&D RSFF
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS R&D RSFF
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Weiterentwicklung von Polymeren: Borealis AG erhält EIB-Darlehen über 150 Mio. Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2013
20130187
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOREALIS R&D RSFF
Borealis AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of new R&D facilities and research activities on plastic materials.

Knowledge Economy
Climate Action

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. However, the Bank’s services will review during the project appraisal whether the investment also concerns capital expenditures that could fall under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOREALIS R&D RSFF
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS R&D RSFF
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Weiterentwicklung von Polymeren: Borealis AG erhält EIB-Darlehen über 150 Mio. Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOREALIS R&D RSFF
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49244959
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130187
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Österreich
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS R&D RSFF
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80037205
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130187
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Österreich
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BOREALIS R&D RSFF
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - BOREALIS R&D RSFF
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Übersicht
BOREALIS R&D RSFF
Datenblätter
BOREALIS R&D RSFF
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Weiterentwicklung von Polymeren: Borealis AG erhält EIB-Darlehen über 150 Mio. Euro

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen