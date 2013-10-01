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A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.650.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 200.650.000 €
Verkehr : 200.650.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/11/2014 : 200.650.000 €
Andere Links
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12/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro für die Modernisierung der Autobahn A9 bei Amsterdam und die Entstehung eines Industrieparks

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/11/2014
20130183
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Rijkswaterstaat.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 201 million
EUR 758 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This c. EUR 750m project includes the upgrade and widening of the A9 motorway in the Netherlands, running through the Municipality of Amsterdam, between junction Holendrecht and crossing Gaasp. The A9 is located in the SAA corridor (Schiphol – Amsterdam – Almere) and this project is the third to be tendered as part of the SAA capacity enlargement programme. The project is part of the TEN-T network.

The project will provide additional capacity on one of the most congested parts of the Dutch road network. Rijkswaterstaat estimates the project as necessary to support both future population growth and ease existing congestion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists in the upgrading of an existing 2x2 motorway, therefore it falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, and hence the competent authority decides on the requirement for a full EIA. Compliance with the EIA Directive, the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) and NATURA 2000 will be verified in detail during appraisal.

The tender process (competitive dialogue) was launched in December 2012 with prior publication of the contract notice (2012/S 235-386717). The Concession will include design, construction, financing and maintenance. Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.

Weitere Unterlagen
12/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52033378
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130183
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221105
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130183
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185673344
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130183
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Datenblätter
A9 GAASPERDAMMERWEG MOTORWAY PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro für die Modernisierung der Autobahn A9 bei Amsterdam und die Entstehung eines Industrieparks

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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