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POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
480.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 480.000.000 €
Dienstleistungen : 480.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2013 : 480.000.000 €
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30/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB vergibt knapp 1 Mrd EUR für Forschung und Entwicklung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2013
20130174
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT
REPUBLIQUE DE POLOGNE - MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 480 million
EUR 1010 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of public sector intangible research activities in public scientific institutes and public universities (2013/2014) as well as capital investments in research infrastructure and scientific equipment.

The proposed operation is fully in line with the Bank's priority of lending for the strengthening of basic infrastructure potential in an EU convergence region as well as for research activities in support of the Horizon 2020 strategy and the Bank's growth, employment and knowledge economy objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project primarily concerns research activities that will be carried out within existing facilities. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, a portion of the investment programme may cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
30/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB vergibt knapp 1 Mrd EUR für Forschung und Entwicklung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48106285
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130174
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63191200
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130174
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II
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POLAND UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB vergibt knapp 1 Mrd EUR für Forschung und Entwicklung

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen