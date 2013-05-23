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GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 1.800.000 €
Deutschland : 88.200.000 €
Industrie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2013 : 1.800.000 €
18/12/2013 : 88.200.000 €
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Related public register
06/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2013
20130165
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY
GETRAG GETRIEBE- UND ZAHNRADFABRIK HERMANN HAGENMEYER GMBH & CIE KG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 240 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of a portion of Getrag's research and development (R&D) programme with the primary objective of improving the efficiency of vehicle transmission systems, and thus reducing fuel consumption.

The project concerns selected R&D activities from the promoter’s R&D programme with the primary objective of improving the transmission efficiency thus reducing fuel consumption from the cars they will be deployed in. In parallel, the R&D aims at expanding the product range and vehicle applications, reducing weight and cost, improving comfort and driveability. The main focus of the activities is on the development of new and improvement of the DCT (Dual Clutch Transmissions) and the eDrive technologies, but there are also activities on the existing automatic and manual transmissions product lines.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities. However, should there be any investments concerning test benches for engines, which fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, these will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
06/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
6 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48575452
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130165
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72936227
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130165
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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06/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY
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Datenblätter
GETRAG INNOVATIVE TRANSMISSION TECHNOLOGY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen