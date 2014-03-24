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SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/02/2015 : 200.000.000 €
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04/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 März 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/02/2015
20130157
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU (SPGE)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 millions
EUR 416 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne le financement d'une partie du programme d’investissement de la SPGE dans les domaines de l’assainissement des eaux usées et de la protection des captages d’eaux souterraines pour la période 2014-2016 sur l’ensemble du territoire wallon.

Les investissements financés dans les domaines de l’assainissement et de la protection des captages d’eaux souterraines viseront à aider la SPGE à se mettre en conformité avec les standard environnementaux établis par l'Union Européenne, notamment avec la Directive Cadre sur l’eau et la Directive relative au Traitement des Eaux Urbaines Résiduaires.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les investissements dans l’assainissement et la protection des captages d’eaux souterraines permettent à la SPGE de se mettre en conformité et de maintenir cette conformité avec la Directive Cadre sur l’eau (2000/60/CE) et la Directive relative au Traitement des Eaux Urbaines Résiduaires (91/271EC). La mission d’instruction examinera l’EIE stratégique relatif au programme d’investissement ainsi que les mesures d’adaptation au changement climatique mises en œuvre. L’instruction permettra aussi de déterminer si certains des investissements proposés sont inclus dans l’annexe I ou II de la Directive sur les EIE (2011/92/EU) ou s’ils impactent les sites de conservation de la nature (sites Natura 2000 et Directive sur les Habitats et les Oiseaux (92/43/EC)).

Le projet n’a pas a priori d’impact social négatif. Ceci sera examiné plus en détail pendant l’instruction.

La Banque requerra du promoteur de s’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soient conclus suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC, 2004/18/EC et 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au JOUE, quand requis.

Weitere Unterlagen
04/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
Datum der Veröffentlichung
4 Jun 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52780183
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130157
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94734305
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130157
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
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Datenblätter
SPGE V - WALLOON REGION WASTEWATER TREATMENT

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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