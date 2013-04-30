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ISBANK FACILITY FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2013 : 150.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt nachhaltige Kommunalentwicklung mit weiteren 150 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2013
20130145
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISBANK FACILITY FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES
TURKIYE IS BANKASI AS (Isbank)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation would be a Global Loan to Isbank for on-lending to companies in the private sector and commercially run public-sector.

the loan is focusing on supporting the social and environmental responsibility of private companies as well as job creation in Turkey in line with EU objectives. It will favour the development of the private sector and support sustainable socio-economic development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Intermediary will be required to ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the relevant investments in conformity with national and applicable EU environmental law including the relevant international environmental agreements.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and relevant applicable EU public procurement rules.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt nachhaltige Kommunalentwicklung mit weiteren 150 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen