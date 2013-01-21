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VESTEL ELEKTRONIK RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/05/2014 : 60.000.000 €
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20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VESTEL ELEKTRONIK RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/05/2014
20130121
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VESTEL ELEKTRONIK RDI
VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 204 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns a selection of R&D activities to be conducted over the period 2013-2015 in consumer electronics and Information and Communications Technology (ICT).

The project supports the promoter's long term targets to continuously develop new appliances with improved environmental performance and increased performances.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in Research, Development and Innovation (RDI) activities that are expected to be carried out in existing facilities already used for similar activities, and would therefore not require an EIA according the Directive 2011/92/EU if located in the EU. Any possible environmental issues, including the coherence with the principles underlying the EU directives, will however be verified during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
20/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VESTEL ELEKTRONIK RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VESTEL ELEKTRONIK RDI
Datum der Veröffentlichung
20 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49036961
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130121
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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VESTEL ELEKTRONIK RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen