YOUTH EMPLOYMENT & EDUCATION INTERMEDIATED LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Comprehensive intermediated education sector Programme Loan to boost access to education and youth employment in Spain and to improve infrastructure, teaching and research capabilities at selected Spanish universities.
The selected sub-projects under this programme loan will support 3 key objectives. (i) promotion of Higher Education (HE) attainments; (ii) increase in employment opportunities for Spanish youth; (iii) catalyse the involvement of private sector funding in HE.
Due to the largely immaterial nature of the project (student loans, mobility), most of the sub-projects do not fall under any of the annexes of the Directive 2011/92/EU. Some activities/sub-projects (for instance, in the case of universities’ infrastructure) may comprise capital investment in new research infrastructure. The Bank’s services will verify during appraisal what type of environmental assessment (if any) will be required for any given component of the project as well as any potential impact on nature conservation sites.
As the project will contribute to improved access to Higher Education for those students, who otherwise would not have the financial means, this operation is likely to generate positive social effects.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. It is not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.