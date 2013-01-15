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JCI RDI GERMANY

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 220.000.000 €
Industrie : 220.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2013 : 220.000.000 €
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11/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JCI RDI GERMANY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB-Darlehen für Johnson Controls: Mehr Forschung für umweltfreundliche Autoausstattung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/11/2013
20130115
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JCI RDI GERMANY
JOHNSON CONTROLS INC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 220 million
EUR 476 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of RDI expenditures related to weight reduction and other performance related aspects, and safety improvement of car seats which JCI supplies to OEMs. The project will primarily take place in Germany, the location of JCI's European head office.

The project is limited to the promoter’s seating segment. Specifically, it covers research and development expenditures related to weight reduction, safety improvement and other performance-related aspects of car seats which the promoter supplies to Original Equipment Manufacturers (OEMs). In parallel, the R&D aims at the expansion of the product range, while improving the modularisation of seating to fit a wider range of platforms and OEMs, leading to cost reduction and enhanced competitiveness.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. However, any potential investment concerning test equipment, which fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
11/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JCI RDI GERMANY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB-Darlehen für Johnson Controls: Mehr Forschung für umweltfreundliche Autoausstattung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JCI RDI GERMANY
Datum der Veröffentlichung
11 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48519100
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130115
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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