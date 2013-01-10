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GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/04/2015 : 15.000.000 €
6/05/2015 : 15.000.000 €
25/07/2014 : 20.000.000 €
27/01/2014 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/01/2014
20130110
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM
GALLETAS SIRO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 278 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Loan to finance the promoter's research, development and innovation (RDI) and energy efficiency investment programmes as well as the upgrade of the Group's manufacturing plants in Spain.

The proposed project comprises Group RDI activities, as well as energy and modernisation programmes and new production lines at ten sites in Castilla y León, two in Valencia, and two in Andalucía: all in Spain and all in convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Depending on their size and location, some sub-projects may fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The proposed investments are all on existing RDI or production sites and are of a limited scale. As such, they are unlikely to require an EIA. However, the impact of each sub-project and the cumulative impact on each site will reviewed at appraisal, and confirmation will be sought from the Competent Authority where appropriate.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
11/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM
Datum der Veröffentlichung
11 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49613269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130110
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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11/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM
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GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM
Datenblätter
GRUPO SIRO RDI & INVESTMENT PROGRAM

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen