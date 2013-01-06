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MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 50.000.000 €
Telekommunikation : 7.500.000 €
Energie : 7.500.000 €
Gesundheit : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/10/2013 : 7.500.000 €
22/10/2013 : 7.500.000 €
22/10/2013 : 15.000.000 €
22/10/2013 : 20.000.000 €
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Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/10/2013
20130106
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MID EUROPA FUND IV LP
Mid Europa IV Management Ltd
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

European equity fund providing capital to mid-market companies in consumer and service growth sectors in Central and Eastern Europe, the Balkans, the Baltic states and Turkey.

The fund will invest equity in companies seeking capital, with a view to creating jobs and encouraging economic growth, improving the business environment, supporting entrepreneurship and promoting the competitiveness of Europe’s industries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the promoter to ensure that all the investee companies comply with the environmental and social requirements of the Bank as set forth in EIB Environmental and Social Principles and Standards.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48481083
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130106
Sektor(en)
Telekommunikation
Dienstleistungen
Gesundheit
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV
Andere Links
Übersicht
MID EUROPA FUND IV LP
Datenblätter
MID EUROPA CEE GROWTH FUND IV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen