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ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2013 : 100.000.000 €
30/10/2014 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Related public register
28/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Addendum to ESDS -ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ireland: ESB und EIB unterzeichnen Darlehen über 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2013
20130099
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
ELECTRICITY SUPPLY BOARD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 429 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of five new substations and the related cabelling work to enable renewable energy connection to the grid in the South-West of Ireland.

Construction of five power substations and associated network connections in South West Ireland. The substations are aimed at directing renewable generated power, mainly wind, from the 110 kV network to the 220 kV network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics some project components fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. According to the decisions made by the Irish competent authorities, none of them requires Statutory Environmental Impact Assessment. Environmental Studies have however been carried out to support the relevant planning applications and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary. The impacts that can be typically expected for the project relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
28/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Addendum to ESDS -ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48474438
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130099
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Addendum to ESDS -ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Datum der Veröffentlichung
28 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58198842
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130099
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185255249
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130099
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
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28/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - Addendum to ESDS -ESB NETWORK - RENEWABLE CONNECTION
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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