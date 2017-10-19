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KIGALI CENTRAL SEWERAGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ruanda : 45.000.000 €
Wasser, Abwasser : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2017 : 45.000.000 €
Andere Links
Related public register
04/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Related public register
24/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Zugehörige Pressemitteilungen
Ruanda: EIB finanziert erstes öffentliches Kanalisationsnetz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2017
20130075
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KIGALI CENTRAL SEWERAGE
REPUBLIC OF RWANDA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 96 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Construction of a new sewerage system for central areas of Kigali including collector sewers, secondary and tertiary sewers and a wastewater treatment plant.

The overall objective of the Kigali Central Sewerage project is to improve collective sanitation services through consumer connections to a networked sanitation service within the city of Kigali, along with the construction of a wastewater treatment plant. This will enhance the public health resilience of the city whilst also protecting the environment of Kigali water catchments and the Nyabarongo River which discharges to the Akagera River and further to Lake Victoria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental and social impact assessment (ESIA) has been carried out as part of the technical assistance project preparatory work, together with a resettlement policy framework and a stakeholder engagement plan. These documents are to be approved by the competent authorities in Rwanda. The project will have a positive environmental and public health impact as it will allow the reduction of sewage effluents. The project will involve the resettlement of local people. A resettlement action plan will be elaborated and implemented prior to the start of the works.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
04/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
24/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ruanda: EIB finanziert erstes öffentliches Kanalisationsnetz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80312406
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130075
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Ruanda
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78618561
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130075
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Ruanda
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
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24/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Andere Links
Übersicht
KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Datenblätter
KIGALI CENTRAL SEWERAGE
Zugehörige Pressemitteilungen
Ruanda: EIB finanziert erstes öffentliches Kanalisationsnetz

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
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Andere Links
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04/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KIGALI CENTRAL SEWERAGE
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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