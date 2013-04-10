Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

STOGIT GAS STORAGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
283.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 283.000.000 €
Energie : 283.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2013 : 283.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STOGIT GAS STORAGE
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - STOGIT GAS STORAGE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STOGIT GAS STORAGE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/07/2013
20130071
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITY DEVELOPMENT
The promoter is the largest gas storage operator in Italy.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 283 million
EUR 567 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments for the development of an underground gas storage facility in the Lombardy region.

Natural gas storage facilities play an important role in providing flexibility and security to the gas system. The project, a priority Trans-European energy network (TEN-E) project, would add further resilience to the Italian gas system by reducing the risk of supply interruption and improving the whole system's management in situations of excess of demand (peak loads) or shortage of supply as well as adding strategic reserve capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project has been subject to an environmental assessment as required by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Authorisation has been granted by the competent authorities in November 2009.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STOGIT GAS STORAGE
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - STOGIT GAS STORAGE
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STOGIT GAS STORAGE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STOGIT GAS STORAGE
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47893257
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130071
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - STOGIT GAS STORAGE
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221942
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130071
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - STOGIT GAS STORAGE
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88227761
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130071
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STOGIT GAS STORAGE
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - STOGIT GAS STORAGE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STOGIT GAS STORAGE
Andere Links
Übersicht
UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITY DEVELOPMENT
Datenblätter
STOGIT GAS STORAGE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen