STOGIT GAS STORAGE

Übersicht
Investments for the development of an underground gas storage facility in the Lombardy region.
Natural gas storage facilities play an important role in providing flexibility and security to the gas system. The project, a priority Trans-European energy network (TEN-E) project, would add further resilience to the Italian gas system by reducing the risk of supply interruption and improving the whole system's management in situations of excess of demand (peak loads) or shortage of supply as well as adding strategic reserve capacity.
The project has been subject to an environmental assessment as required by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Authorisation has been granted by the competent authorities in November 2009.
The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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